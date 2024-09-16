Что такое безопасность пациента? — медики отвечают

Безопасность пациентов является ключевым приоритетом здравоохранения, согласно основополагающему принципу медицины - прежде всего, не навреди.

Нежелательные события могут возникнуть в результате любых медицинских вмешательств даже при и их правильном выполнении (независимо от того, имеют ли они диагностическую, лечебную или реабилитационную направленность).



Для повышения безопасности пациентов необходим широкий спектр мероприятий по улучшению организации деятельности, в том числе инфекционный контроль, безопасное применение лекарств и медицинских изделий, безопасная клиническая практика и безопасные условия для оказания помощи.