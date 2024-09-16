Мобильная связь 4G теперь доступна для жителей камчатского Садового кольца

На Камчатке жители садовых товариществ вблизи города Елизово и Петропавловска-Камчатского получили доступ к мобильной связи 4G МегаФона. Оператор модернизировал и запустил новые телеком-объекты в пригородах, где расположено несколько десятков СНТ («Бытовик», «Сигнал-2», «Гавань», «Урожай», «Парус», «Радуга», «Колос», «Дружба», «Кристалл», «Медвежий угол», «Сероглазка», «Витамин», «Светлый ключ», «Шивелуч», «Кавказ», «Коммунальник», «Берёзка», «Маячок» и другие). Теперь дачники и те, кто постоянно проживает в коттеджных поселках, могут звонить с помощью технологии VoLTE и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

«В зону LTE МегаФона под городом Елизово включены товарищества, расположенные в пределах Садового кольца — здесь сконцентрировано большое количество дачных участков, а территория стала точкой развития индивидуального жилищного строительства в регионе. Новое телеком-оборудование работает в нескольких диапазонах частот, что обеспечивает оптимальную зону покрытия и высокую скорость мобильного интернета», — сообщили в министерстве цифрового развития Камчатского края.

Новую базовую станцию инженеры оператора запустили также под Петропавловском-Камчатским, подключив к 4G несколько дачных товариществ и жилой микрорайон «Молодёжный». Воспользоваться устойчивой мобильной связью смогут и туристы, приезжающие в регион — LTE-сигнал покрывает участок автотрассы от аэропорта «Елизово» до столицы региона. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

«Мы проанализировали трафик с помощью инструментов big data и приняли решение о расширении сети четвертого поколения в этих локациях. Территория в районе Садового кольца и под Петропавловском пользуется высоким спросом у жителей, уставших от городского шума. Вместе с тем сегодня они рассматриваются как перспективные точки экономического и социального роста, где число активных абонентов будет увеличиваться», — рассказала директор МегаФона на Камчатке Людмила Калашникова.

По данным оператора, в месяц на территории дачных поселков пользователи через мобильные устройства прокачивают 7,7 тысячи гигабайт данных. Интернет-трафик увеличивается с пятницы по воскресенье — постоянные жильцы и приезжающие на участки на выходные расходуют мобильный интернет на 35 % больше.