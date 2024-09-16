Почта России отправила более 300 посылок для мобилизованных в зону СВО камчатцев

Посылки на фронт родным и близким это не только поддержка и забота но и эмоциональный стимул для каждого бойца в суровых реалиях боевых действий, рассказали в правительстве региона

«Почтовая сеть в Камчатском объединяет 95 почтовых отделений, включая 66 сельских. Каждое из них бесплатно принимает посылки для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг», — сообщили в министерстве цифрового развития Камчатского края.

На посылке или письме необходимо указать номер воинской части, фамилию, имя получателя и адрес: г. Москва, 103400. В отделениях Почты России также бесплатно можно отправить посылки весом до 10 кг в Курскую и Белгородскую области.

«Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Там Почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам», — говорится в сообщении.