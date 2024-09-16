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  4. Представителей камчатских предприятий приглашают пройти обучение в сфере промышленного туризма

Представителей камчатских предприятий приглашают пройти обучение в сфере промышленного туризма

18:40
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Представителей камчатских предприятий приглашают пройти обучение в сфере промышленного туризма

В России запустили образовательную программу по развитию промышленного туризма для производителей разных направлений. По итогам образовательной программы «Открытая промышленность» 300 сотрудников предприятий, туристических организаций и региональных администраций получат удостоверения о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Организация промышленного туризма».

«Мы объявляем о наборе желающих туроператоров, предприятий и учреждений, которые хотят развивать по данному направлению. Нашими партнёрами могут быть не только производственные компании, например, рыбной и пищевой промышленности, но и также предприятия по добыче полезных ископаемых, научные организации, исследовательские компании по изучению вулканов и экосистем», — отметила заместитель министра туризма Камчатского края Светлана Пегова.

Обучение будет проходить в формате онлайн и бесплатно для всех участников. Для участия в образовательной программе необходимо пройти регистрацию на официальном информационном ресурсе.

Контактное лицо для взаимодействия – Шандуренко Ольга Ивановна, директор проектов Дивизиона «Городская экономика» Направления «Социальные проекта». тел.: +7 (917) 125-39-27, адрес электронной почты:oi.shandurenkol@ast.ru.

Добавим, обучение по программе «Открытая промышленность» запущено Агентством стратегических инициативе по продвижению новых проектов.

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