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  4. Что может привести к диагностическим ошибкам врачей

Что может привести к диагностическим ошибкам врачей

19:05
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Что может привести к диагностическим ошибкам врачей

Надежность диагностики повышается путем устранения системных проблем и когнитивных факторов, которые могут приводить к диагностическим ошибкам.

К системным проблемам относятся недостатки организации, повышающие вероятность диагностических ошибок, в том числе неэффективная коммуникация между медработниками или между медицинскими работниками и пациентами, чрезмерная рабочая нагрузка и рассогласованность действий в команде.
Когнитивные факторы включают особенности подготовки и опыта клиницистов, а также предрасположенность к искажениям восприятия, усталости и стрессу.

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