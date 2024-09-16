Что может привести к диагностическим ошибкам врачей

Надежность диагностики повышается путем устранения системных проблем и когнитивных факторов, которые могут приводить к диагностическим ошибкам.

К системным проблемам относятся недостатки организации, повышающие вероятность диагностических ошибок, в том числе неэффективная коммуникация между медработниками или между медицинскими работниками и пациентами, чрезмерная рабочая нагрузка и рассогласованность действий в команде.

Когнитивные факторы включают особенности подготовки и опыта клиницистов, а также предрасположенность к искажениям восприятия, усталости и стрессу.