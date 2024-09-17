Константин Брызгин уходит с поста главы Петропавловска

На Камчатке сегодня, 17 сентября, Константин Брызгин сообщил на своей странице в Telegram о том, что уходит с поста главы Петропавловска-Камчатского.

«Сегодня принял очень непростое решение о досрочном прекращении полномочий Главы Петропавловск-Камчатского городского округа с 19 сентября 2024 года в связи с переходом на другую должность.

Искренне благодарен команде администрации города и горожанам за совместную работу. Жителям города особая благодарность за активность и неравнодушие, за то, что не давали нам останавливаться на достигнутом и обращали внимание на недоработки», - пишет Константин Брызгин.

Он рассказал, что несмотря на непростую финансовую ситуацию за 4,5 года удалось совершить большие преобразования в Петропавловске.

«Мы строили дороги, благоустраивали дворы и создавали городское пространство, очищали улицы от «автохлама» и навязчивой рекламы, строили жилье, школы, детские сады, дали жизнь творческим и созидательным проектам... – иными словами, развивали город, делали его комфортным и интересным.

Конечно, было и то, что пока не получилось.

Наверное, главное, чему еще во многом предстоит научиться всем нам – это по-настоящему любить свой город и относиться к нему бережно.

Я остаюсь жить и работать в родном Петропавловске-Камчатском, нам всем предстоит воплотить в жизнь большие планы по развитию города и всего края», - сообщил Константин Брызгин.

Напомним, главой Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин избран 2 апреля 2020 года. По образованию он юрист, в 2007 году окончил Московский государственный университет сервиса. С 2008 года по 2013 год - замещал руководящие должности в ОАО «Единая городская недвижимость», с ноября 2013 года был генеральным директором ОАО «Дирекция по эксплуатации зданий», а с 26 ноября 2014 года – заместителем главы администрации Петропавловска-Камчатского. Женат, воспитывает двоих детей.