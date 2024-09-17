У побережья Камчатки экипажи четырёх противолодочных самолетов выполнили постановку минных заграждений

Группа противолодочных самолетов смешанного авиаполка Войск и Сил на северо-востоке России выполнил постановку мин в морском полигоне, сообщили ИА «Камчатска» в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«Средствами разведки был обнаружен отряд десантных кораблей условного противника, направляющийся к полуострову Камчатка. 4 самолета Ил-38 и Ил-38Н вылетели с аэродрома базирования Елизово и выставили минные заграждения на вероятных маршрутах движения десантно-высадочных средств противника в Авачинском заливе», — говорилось в задаче учений летчиков.

На парашютах было сброшено более 50 учебных мин в четыре линии. Они перекрыли участок морского побережья протяженностью около 10 километров. Самолеты находились в воздухе более 3 часов, выполняя патрулирование прибрежных районов и береговой линии Камчатки.

Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Океан-2024» проводилось в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации соединения и объединения Военно-Морского Флота. Учение проходило в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-Морском Флотом адмирала Александра Моисеева и стало одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации в 2024 году.

В маневрах, которые проходили в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей было задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава.

«Основными задачами стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» стали проверка готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-Морского Флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решение нестандартных оперативных задач, комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море», — говорится в сообщении Минобороны РФ.