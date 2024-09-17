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  4. У побережья Камчатки экипажи четырёх противолодочных самолетов выполнили постановку минных заграждений

У побережья Камчатки экипажи четырёх противолодочных самолетов выполнили постановку минных заграждений

10:35
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У побережья Камчатки экипажи четырёх противолодочных самолетов выполнили постановку минных заграждений

Группа противолодочных самолетов смешанного авиаполка Войск и Сил на северо-востоке России выполнил постановку мин в морском полигоне, сообщили ИА «Камчатска» в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«Средствами разведки был обнаружен отряд десантных кораблей условного противника, направляющийся к полуострову Камчатка. 4 самолета Ил-38 и Ил-38Н вылетели с аэродрома базирования Елизово и выставили минные заграждения на вероятных маршрутах движения десантно-высадочных средств противника в Авачинском заливе», — говорилось в задаче учений летчиков.

На парашютах было сброшено более 50 учебных мин в четыре линии. Они перекрыли участок морского побережья протяженностью около 10 километров. Самолеты находились в воздухе более 3 часов, выполняя патрулирование прибрежных районов и береговой линии Камчатки.

Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Океан-2024» проводилось в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации соединения и объединения Военно-Морского Флота. Учение проходило в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-Морском Флотом адмирала Александра Моисеева и стало одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации в 2024 году.

В маневрах, которые проходили в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей было задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава.

«Основными задачами стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» стали проверка готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-Морского Флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решение нестандартных оперативных задач, комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

У побережья Камчатки экипажи четырёх противолодочных самолетов выполнили постановку минных заграждений 0У побережья Камчатки экипажи четырёх противолодочных самолетов выполнили постановку минных заграждений 1У побережья Камчатки экипажи четырёх противолодочных самолетов выполнили постановку минных заграждений 2У побережья Камчатки экипажи четырёх противолодочных самолетов выполнили постановку минных заграждений 3У побережья Камчатки экипажи четырёх противолодочных самолетов выполнили постановку минных заграждений 4

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