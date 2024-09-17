Ирина Яровая: Законопроект о создании международных ТОР на Дальнем Востоке будет проработан на площадке Госдумы РФ

Законопроект о создании международных ТОР на Дальнем Востоке будет проработан на площадке Государственной Думы с участием всех губернаторов дальневосточных регионов, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минюста, Минфина, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли. С такой инициативой выступила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая в рамках совещания по результатам Восточного экономического форума с участием министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова сегодня, 16 сентября.

«В Государственной Думе находится на рассмотрении проект федерального закона по созданию международных территорий опережающего развития. В оперативном режиме лично переговорила с каждым губернатором Дальневосточных регионов и пригласила каждого главу субъекта ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минюст, Минфин, Министерство экономического развития, Министерство промышленности и торговли на рабочее совещание по вопросу подготовки законопроекта ко второму чтению», — сообщила Ирина Яровая.

«Поручение Президента по созданию международной ТОР на Дальнем Востоке носит очень конкретный характер и предполагает законодательное решение, создающее реальные условия для выгодного прихода к нам иностранных партнеров. То есть, условия для иностранных инвесторов должны быть лучше, чем те, что сегодня предлагаются им в зарубежных странах. Это серьезная стратегическая задача, и мы должны предложить уникальный формат, международного партнерского сотрудничества, которое даст выгодные предложения для нас и выгодные предложения для иностранных партнеров», — сказала парламентарий.