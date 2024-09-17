Вопрос не по адресу — о чем не ответят аптеке

В Камчатском Центре общественного здоровья назвали три вопроса, на которые фармацевт не имеет права отвечать, и спрашивать его об этом нельзя.

- Посоветуйте лекарство, если у меня…? (назовите любой симптом, результат анализа или даже конкретный установленный врачом диагноз)

- Давно пью…(название препарата), но перестало помогать. Подскажите замену?

- Если у вас этого нет, скажите, где тогда купить?

«Эти вопросы в любых формулировках и вариациях будут заданы не по адресу. Помните, что фармацевт – не врач, он не имеет права назначать и рекомендовать лекарства, корректировать курс лечения, отменять или вводить новые препараты. Не только по отдельным симптомам, но и когда есть точный диагноз. Этим занимается только врач!», — отметили в Центре.