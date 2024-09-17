На какие вопросы вам ответит фармацевт?

Фармацевт не должен подменять врача в выборе лекарств и предлагать пациенту препараты по своему усмотрению. Однако вопросов, на которые он может ответить, гораздо больше, чем запретных.

- Врач назначил вот это. А есть аналог подешевле? И чем они отличаются?

- Можно ли вместо таблеток взять капсулы, суспензию, капли? Изменится ли при этом дозировка?

- Как правильно развести порошок? Можно ли делить таблетку? Принимать до еды или после? Как хранить препарат?

- Если перепутал дозировку или принял просроченное, чем это опасно?

- Какие могут быть побочные действия?

- Совместимы ли нужные препараты?

Следует помнить, что в аптеке перед вами специалист, который разбирается не в болезнях, а в лекарственных препаратах, витаминах, фармкосметике, мед.технике и остальных сопутствующих товарах, которые его окружают.