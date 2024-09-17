В камчатском Отделении Соцфонда назначен руководитель

На Камчатке с 16 сентября управляющей Отделением СФР по Камчатскому краю назначена Татьяна Скуматова. Соответствующий приказ подписал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«Моя философия руководства заключается в том, что я ценю и уважаю каждого сотрудника, потому что все они играют важную роль в успехе команды. Мы будем работать вместе, чтобы региональное Отделение Социального фонда России уже в ближайшее время стало одним из лидеров по эффективности работы и качеству предоставления мер поддержки жителям региона», — отметила управляющая Отделением Социального фонда России по Камчатскому краю Татьяна Скуматова.

Справка: Татьяна Николаевна Скуматова родилась в Вилючинске. В 2001 году она окончила Камчатский государственный педагогический университет по специальности «Учитель физики и информатики». После она прошла профессиональную переподготовку в МГУ по направлению «Экономика и управление».

С 2014 по 2021 год была директором «Центра образования “Эврика”». С 2021 года являлась ректором «Камчатского института развития образования». Также она имеет опыт работы на государственной службе в министерстве образования Камчатского края. Татьяна Николаевна зарекомендовала себя как профессионал, способный эффективно управлять командами и реализовывать масштабные проекты. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Камчатскому краю.

За годы работы в сфере образования Татьяна Скуматова была удостоена Почётной грамоты губернатора Камчатского края и Почётной грамоты Законодательного собрания Камчатского края, а также награждена нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».