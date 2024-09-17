«Зарница 2.0»: Команда «ВПК Патриот26» из Елизово достойно представила Камчатку

Финал Всероссийской военно-тактической игры «Зарница 2.0» прошел в Волгоградской области

Елизовская средняя школа № 9 им. Р.В. Федины представляла Камчатский край на финале военно-тактической игры «Зарница 2.0». Она проходила в Волгоградской области и собрала к участию 60 команд из разных регионов страны.

«По итогам всех дней соревнований команда «ВПК Патриот26» заняла 14 место среди 32 команд. В отдельных дисциплинах ребята заняли первые места. Помимо победы в военно-тактической игре на местности в составе сборной команды, наши юные патриоты признаны лучшими в пожарной эстафете в индивидуальном командном зачёте», — сообщили в краевом министерстве образования.

Церемония закрытия и награждение победителей в командных и личных состязаниях прошли 15 сентября на Мамаевом Кургане у монумента воинской славы Родина-мать.

«В этом году обновленная «Зарница 2.0» cтала настоящей общероссийской военно-патриотической игрой. Команда проекта взяла все лучшее из ее прошлого и модернизировала игру на основе современного армейского опыта и пожеланий ребят, участников Движения. Почти 9 тысяч школ провели свои отборочные этапы, более 4 000 игр прошли в муниципалитетах. Благодаря общей работе Росмолодежи, Движения Первых и центра "ВОИН" проект стал действительно всенародным. Особо хочу отметить вклад своих боевых товарищей, участников СВО, в проведение игры. Их профессионализм, армейский и наставнический опыт помогли ребятам в полной мере овладеть важными практическими навыками, необходимыми каждому будущему защитнику Отечества», — поделился председатель правления Движения Первых Артур Орлов.