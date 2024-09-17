Серия книг о камчатских героях СВО готовится к печати — Александр Смышляев

На Камчатке готовятся к изданию серия из девяти книг о 25-ти камчатских бойцах специальной военной операции, рассказали в правительстве региона. Их автор Александр Смышляев, камчатский журналист, краевед и писатель.

«Позывной “Камчатка”» — это первая книга писателя о Герое России Александре Попове, который погиб при исполнении задач в ходе специальной военной операции, следом вышла «Позывной "Баркас"» о жизни подвиге Алексея Лымарева.

«Я увидел могилу Александра Попова, заинтересовался, подошел, вернулся домой, начал собирать информацию и стал писать. Потом мне рассказали, что есть парень, старший лейтенант Лёша Лымарев, который похоронен в Коряках. После этого я принял решение туда отправиться, поговорил с его мамой, собрал материал. Так появлялись все следующие мои герои», — поделился член союза писателей России Александр Смышляев.

Книги вышли в камчатском издательстве «Новая книга» при поддержке регионального правительства.

«Книги понравились нашему губернатору региона Владимиру Солодову. Нам была поставлена задача выделить денежные средства на издание этих книг. При поддержке Сергея Меркулова, мы сейчас издаём серию из девяти книг в твёрдом переплете. Прежде всего, это память для родных и близких героев. Также издания пойдут в библиотеки школ и города», — рассказал президент холдинговой компании «Новая книга» Станислав Кожан.

В краевом министерстве культуры подтвердили готовность всячески поддерживать Александра Смышляева в реализации его планов продолжать рассказывать о камчатских героях, павших и живых.

«Книги на тему специальной военной операции становятся популярны в нашей стране. Писать о погибших ребятах и увековечивать их имена сейчас очень важно, так как сохранение памяти о подвигах наших земляков непосредственно влияет на воспитание патриотизма у будущего поколения. В Камчатском крае в 2024 году реализуется проект патриотической направленности на издание и распространение книг о камчатских участниках СВО»,— сказала министр культуры Камчатского края Оксана Прокопенко.