Врачебный диагноз по интернету — в чем подвох?

Ученые Университета науки и технологии в Гонконге убедились, что люди, пытающиеся поставить себе диагноз через Интернет, обычно выбирают самые серьезные заболевания, но если речь идет о заболевании друга или знакомого, они ставят менее опасные диагнозы.

Такие данные были получены в ходе эксперимента, где добровольцам предложили представить, что у их знакомых и друзей наблюдаются такие симптомы, как кашель, насморк, температура и головная боль. Участникам эксперимента предлагалось поставить диагноз – обычный грипп или свиной грипп H1N1.



«Консультируя» знакомых, участники чаще выносили вердикт «обычный грипп», у себя же подавляющее большинство обнаружило вирус свиного гриппа. Многие люди, утверждают специалисты, плохо понимают свои симптомы: они склонны воспринимать свои страдания и боль сильнее, чем других людей. С другой стороны, также есть риск недооценить серьезность заболевания.



Эксперты призвали пользователей Интернета не доверять слепо возможностям диагностики через глобальную сеть - она никогда не сможет заменить полноценный осмотр и консультацию врача.