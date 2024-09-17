В Петропавловске объявили о начале отопительного сезона

В Петропавловске-Камчатском подписано постановление о начале отопительного сезона с четверга, 19 сентября.

«Отопительный период начинается раньше нормативного срока, когда в соответствии с мониторингом среднесуточная температура в течение пяти дней должна оставаться на уровне 8 градусов. Вместе с тем ввиду ожидаемого резкого похолодания и, соответственно, необходимостью создания комфортной температуры в учреждениях социальной сферы – больницах, школах и детских садах – совместно с энергетиками принято решение дать тепло в дома раньше», - рассказали ИА «Камчатка» в пресс-службе администрации Петропавловска.

Там добавили, что запитка систем теплоснабжения будет проходить постепенно. Сначала ресурсноснабжающие организации будут выполнять заполнение и регулировку систем. Во избежание задержек в подаче тепла управляющие компании должны обеспечить условия технической приемки ресурса непосредственно в многоквартирных домах.

Горожан традиционно просят проверить домашние радиаторы, трубы, стояки и вентили. В случае обнаружения даже незначительных протечек, необходимо незамедлительно обращаться в аварийную службу своей управляющей компании или в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 303-111 (круглосуточно).



Фото: Артём Безотечество