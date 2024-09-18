Условные террористы «захватили» танкер «Гектор» на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском с 16 по 17 сентября оперативным штабом в морском районе (бассейне) проведено учение по пресечению действий террористической направленности на судне торгового мореплавания.

«В соответствии с замыслом учений условными террористами был захвачен танкер «Гектор». Злоумышленники, в случае невыполнения своих требований, угрожали расправиться с заложниками и взорвать судно в акватории Авачинской губы, что могло привести к экологической катастрофе.

В ходе переговоров условные террористы не отказались от преступных намерений, поэтому было принято решение о проведении силовой операции, в ходе которой все члены экипажа были освобождены, а условные террористы нейтрализованы», - рассказали ИА «Камчатка» в пресс-службе ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.

Там добавили, что также спецслужбы отработали различные варианты действий по блокированию захваченного судна, вопросы оказания помощи пострадавшим и минимизации последствий террористического акта.

К учению привлекались подразделения и техника ПУ ФСБ России по восточному арктическому району, УФСБ России по Камчатскому краю, ГУ МЧС России по Камчатскому краю, УФСВНГ России по Камчатскому краю, войск и сил на северо-востоке Российской Федерации.

Руководитель оперативного штаба в морском районе в Петропавловске-Камчатском – начальник ПУ ФСБ России по восточному арктическому району Алексей Трубецкий положительно оценил готовность привлеченных сил и средств к действиям по пресечению актов терроризма на судах торгового мореплавания.