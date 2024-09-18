Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, рассказала о планах работы фракции «Единая Россия» в осеннюю сессию

«Государственная Дума должна быть не только площадкой, где профессионально и конкретно обсуждаются проблемы, но и действовать в логике конкретной действий. Поэтому законодательные инициативы и практические решения – это тот формат работы, который будет проводить фракция «Единая Россия», — заявила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, говоря о планах работы фракции «Единая Россия» в осеннюю сессию.

«В основе деятельности фракции «Единая Россия» лежит логика реализация стратегии национальной безопасности и развития, определенная Президентом нашей страны. Поэтому в приоритете работы в нашей фракции, на период осенней сессии, остаются вопросы безопасности в широком аспекте – это сохранение и сбережение жизни и здоровья наших граждан», — сказала Ирина Яровая.

Вице-спикер ГД сообщила, что Государственной Думой получен ответ Правительства РФ на обращение парламента к Председателю Правительства РФ по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики в части обеспечения законодательного механизма принудительного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации.

«Предложения и проблемы, которые были обозначены нами, в части синхронизации списков и реестров учета контролируемых лиц приняты МВД к исполнению. Кроме того, будут приняты дополнительные решения нормативно-правого обеспечения временного размещения лиц, подлежащих выдворению», — сообщила руководитель межфракционной парламентской Комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая.

«Мы предлагаем комплексные решения, направленные на невозможность совершения такой категории опасных преступлений, а, значит, мы действуем в интересах граждан РФ, и в интересах законопослушных иностранных лиц, пребывающих на территорию РФ», — добавила Ирина Яровая.

Зампред ГД сообщила, что 18 сентября состоится следующее заседание комиссии. В ее состав, по поручению Председателя ГД, войдут представители от министерств и ведомств в статусе не ниже заместителя министра или руководителя службы. «Это необходимо, потому что Государственная Дума предлагает очень конкретные решения, делает глубокий анализ проблематики, и нам важно взаимодействовать с теми должностными лицами, которые уполномочены принимать решения», —- подчеркнула Ирина Яровая.

Также вице-спикер ГД сообщила, что свою работу продолжит межфракционная парламентская рабочая группа по вопросам биологической безопасности. «Мы видим, что степень рисков и угроз, которые исходят с территории Украины, к сожалению, имеет высокий уровень латентной опасности. Поэтому дополнительные решения, которые мы будем предлагать в сфере биологической безопасности, также будут иметь очень прикладное и конкретное значение», — подчеркнула руководитель данной рабочей группы.

«У России есть долгосрочные созидательные планы развития. В рамках тех поручений, которые дает Председатель Государственной Думы, наша задача не просто участвовать в дискуссиях, но предлагать план конкретных действий. По итогу ВЭФ-2024 мы инициируем создание рабочей группы по подготовке ко второму чтению закона о создании международной ТОР. Мы видим, что, к сожалению, в правительстве есть некая рассогласованность ведомств в этом вопросе, но это стратегически важный вопрос. Поэтому мною уже в ручном режиме проведена коммуникация со всеми губернаторами дальневосточных субъектов и с ведомствами. 23 сентября планирую проведение большого совещания по вопросам создания международной ТОР», — сообщила Ирина Яровая.

«Задача президента по созданию уникальных условий, которые создадут безусловные преимущества для прихода в Россию иностранных инвесторов, для нас, безусловно, является задачей прикладного исполнения и выработки нестандартных решений», — подчеркнула парламентарий.

«Мы проводим системную работу по вопросу кадрового обеспечения. Закон о новом механизме целевого обучения, который был принят по нашей инициативе, уже в первый год действия дал уникальные результаты. Мы впервые увидели ребят с более высокими качественными результатами ЕГЭ, которые пришли соискателями на позиции врачей и учителей. Мы увидели, что на Дальний Восток заявились ребята с юга и центральной частью России. То есть мы создали реально работающий механизм. Поэтому для более высокого уровня подготовки к целевому набору будущего года мы уже сейчас создаем формат рабочей группы во взаимодействии с профильными министерствами и комитетами», — сказала автор закона и руководитель рабочей группы Ирина Яровая.

«Мы уверены в том, что такая позиция Фракции «Единая Россия», такая позиция Государственной Думы - единственно верная. Мы должны не только быть площадкой, где профессионально и конкретно обсуждаются проблемы, но и действовать в логике конкретной действий. Поэтому законодательные инициативы и практические решения – это тот формат работы, который будет продолжать проводить фракция «Единая Россия», — заключила Ирина Яровая.