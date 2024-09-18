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  4. Редких птиц впервые пересчитали «с воздуха» в Корякском заповеднике на Камчатке

Редких птиц впервые пересчитали «с воздуха» в Корякском заповеднике на Камчатке

11:05
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Редких птиц впервые пересчитали «с воздуха» в Корякском заповеднике на Камчатке

Главным объектом исследования на территории Корякского заповедника стали гусеобразные на водно-болотных угодьях Парапольского дола. Здесь обитает крупнейшая колония водоплавающих и околоводных птиц Северо-Востока Азии, рассказали в пресс-службе Кроноцкого госзаповедника. Исследования провели специалист по гусеобразным Софья Розенфельд и первый в России пилот-биолог Георгий Киртаев.

«За один вылет мы обследовали обширную территорию, а из-за большого количеств озёр могли приземлиться практически в любом месте. Отрадно было увидеть, что заповедник действительно находится «на своём месте». Здесь не только гнездится масса редких видов птиц, но и расположена уникальная миграционная остановка международного значения. Весной через территорию Парапольского дола проходит миграционный путь арктических видов к местам гнездования на Чукотке, а осенью в Японию – на зимовку большинства гусеобразных Камчатки», — рассказала Софья Розенфельд.

Были получены актуальные данные о численности и распределении многих видов гусеобразных, в том числе редких. Среди них – восточный таёжный гусь-гуменник, занесённый в Красную книгу России. Учёным с высоты птичьего полёта удалось провести тотальный учёт гусеобразных и канадских журавлей, которые обитают на Севере Камчатки. Проект был реализован при поддержке благотворительного фонда «Возрождение природы». Он помог закупить необходимые расходные материалы: продукты, топливо и инвентарь для исследователей.

«Для нас ключевым моментом было провести с помощью лёгкого самолёта учёты гусеобразных птиц на ключевых участках их обитания, привлечь учёных, которые единственные в России проводят подобные исследования. С другой стороны, – нам важно было получить дополнительные "глаза" и перемещаться по труднодоступной северной территории, которую сложно обследовать с земли. В будущем, с развитием соответствующей инфраструктуры, это место может стать одним из интереснейших направлений для бёрдвочеров – наблюдателей за птицами», — подчеркнул Роман Корчигин, заместитель директора по экологическому туризму ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».  

Редких птиц впервые пересчитали «с воздуха» в Корякском заповеднике на Камчатке 0Редких птиц впервые пересчитали «с воздуха» в Корякском заповеднике на Камчатке 1

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