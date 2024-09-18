Благоустройство территории у нового корпуса школы № 40 завершат на этой неделе

В Петропавловске-Камчатском к концу текущей недели завершится благоустройство прилегающей территории строящегося корпуса школы. Там асфальтируют парковку, укладывают резиновое покрытие на спортивные площадки и тротуарную плитку на пешеходные дорожки.

«Объект возводится в рамках национального проекта “Образование”. Работы ведутся в графике. Три контейнера технологического оборудования сегодня находятся на Камчатке, еще пять подойдут к середине октября, как раз к завершению отделочных работ. В этом году мы получим заключение о соответствии, потом здание будет передано через министерство земельных отношений Камчатского края в администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа и уже в следующем году школьники сядут за парты в новом, современном корпусе», - сообщил министр строительства и жилищной политики Камчатского края Артем Фирстов.

Сегодня на объекте трудятся около 70 человек и несколько единиц техники. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Внутри здания проводятся работы по монтажу вентиляции, прокладке слаботочных кабелей под видеонаблюдение, установкой системы дымодаления. На отделочных видах работ задействовано около 30 человек, рабочие занимаются установкой дверей, устройством наливных полов, укладкой линолеума и малярными работами - окраской стен и так далее», - сказал Эмиль Мурсалов, представитель подрядной организации.

Строительство нового корпуса школы на 500 ученических мест позволит закрыть потребность в ученических местах, то есть вместо двух смен будет одна.

На каждом этаже нового здания предусмотрены санузлы и рекреации. Также в дополнительном корпусе планируется наличие двух спортзалов и актового зала с эстрадой. На первом этаже разместят пищеблок с обеденным залом на 225 человек с участками для преподавателей и маломобильных групп населения, а также производственные, складские, бытовые помещения.

«В целях обеспечения безбарьерной среды для передвижения маломобильных групп населения на территории школы проектной документацией предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения. В группу медицинских помещений войдут кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты, комната временной изоляции заболевших учащихся», - дополнили в пресс-службе краевого правительства.



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