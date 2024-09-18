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  4. Камчатские морпехи благодарят торговый дом «Пульсар» и его директора Андрея Стукова за поддержку фронту

Камчатские морпехи благодарят торговый дом «Пульсар» и его директора Андрея Стукова за поддержку фронту

15:25
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Камчатские морпехи благодарят торговый дом «Пульсар» и его директора Андрея Стукова за поддержку фронту

Камчатский торговый дом «Пульсар» ранее 4 раза направлял фуры с грузом стройматериалов для реактивного дивизиона 40-й бригады морской пехоты. Поддержка фронту идёт по личной инициативе директора Андрея Стукова

«Всего торговым домом на фронт отправлены 1155 метров квадратных усиленной сетки-рабицы, а также тонна арматуры и профильных труб. Благодаря этому удалось построить укрытия, а также защитить боевые машины вместе экипажами от сбросов вражеских дронов. Кроме того предприятие направляло на фронт 2,5 тысячи квадратных метров плотной полиэтиленовой пленки для хозяйственных нужд бойцов и использования в строительстве блиндажей», — рассказали в администрации.

Все материалы изготавливались под заказ в Новосибирске, также торговый дом «Пульсар» оплачивал услуги транспортной компании по доставке грузов на сопредельные территории.

«Для общества и бизнеса поддержка фронта и наших героев сейчас одна из важнейших задач», — сказал Андрей Стуков.

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