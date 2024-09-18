​Медтехника для домашней аптечки —тонометр

Тонометр - аппарат для измерения артериального давления. Он необходим для самоконтроля не только тем, у кого есть сердечно-сосудистые патологии и предрасположенность к ним.

При головной боли и боли за грудиной важно вовремя заметить отклонения и обратиться за помощью, чтобы предотвратить инфаркт, инсульт и другие осложнения. Пациентам в зоне риска рекомендуют вести дневник измерений давления.

Популярны и удобны автоматические тонометры. Полуавтоматические тоже в ходу, а механические уже считаются устаревшими. Наиболее компактен запястный вариант - можно взять с собой в дорогу. Для дома врачи рекомендуют плечевой, его показатели точнее.