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  4. ​Медтехника для домашней аптечки —тонометр

​Медтехника для домашней аптечки —тонометр

15:45
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​Медтехника для домашней аптечки —тонометр

Тонометр - аппарат для измерения артериального давления. Он необходим для самоконтроля не только тем, у кого есть сердечно-сосудистые патологии и предрасположенность к ним.

При головной боли и боли за грудиной важно вовремя заметить отклонения и обратиться за помощью, чтобы предотвратить инфаркт, инсульт и другие осложнения. Пациентам в зоне риска рекомендуют вести дневник измерений давления.

Популярны и удобны автоматические тонометры. Полуавтоматические тоже в ходу, а механические уже считаются устаревшими. Наиболее компактен запястный вариант - можно взять с собой в дорогу. Для дома врачи рекомендуют плечевой, его показатели точнее. 

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