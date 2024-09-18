Сенатор от Камчатки Борис Невзоров продолжает добиваться защиты добросовестных рыбаков

Фатальное для рыбаков постановление Правительства № 959 о новых договорах за пользование промысловыми участками вновь обсудили на ВКС с Минсельхозом России представители рыбацкой общественности и региональных властей. Как уже сообщалось ранее, 13 июля Правительство РФ утвердило постановление, по которому пролонгация договоров на 20 лет возможна, только если рыбаки тремя платежами в течение двух лет внесут плату за ВБР на 40 лет вперёд – то есть 200%.

В защиту отрасли на совещании вновь выступил сенатор Борис Невзоров. Он заявил, что нельзя допустить применения постановления в нынешнем виде, так как это приведёт к негативным последствиям для 80% рыбохозяйственных предприятий Камчатки, вплоть до банкротства. Также, по мнению сенатора, пострадает бюджет страны, так как добросовестные пользователи вынуждены будут отказываться от участков промысла, что фактически приведёт к снижению объемов вылова в 2025-2045 гг. почти в три раза: с 5,7 млн. тонн до 2,9 млн. тонн.

«Сейчас все органы исполнительной и законодательной власти завалены обращениями рыбаков. Только в мой адрес поступило больше 60 обращений. Никто даже не пытается анализировать те расчеты, что делают рыбаки и специалисты. Не слышат ни рыбаков, ни депутатов, ни сенаторов. Шесть губернаторов обратились – и их не слышат», — подчеркнул Борис Невзоров.

Сенатор отметил, что только для предприятий Камчатки плата за заключение новых договоров пользования рыболовными участками составит более 132 млрд. рублей, которые необходимо будет взять в кредит при среднегодовой ставке в 22%, что просто неподъемно для рыбаков. Сейчас отрасль и так уже закредитована - задолженность предприятий за 5 лет выросла в 7 раз и составила более 900 млрд. рублей.

Борис Невзоров напомнил, что сенаторы Совета Федерации и депутаты ГосДумы РФ предложили решение – на рассмотрении парламента страны законопроект, предусматривающий внесение платежей четырьмя частями в течение трех лет по следующей схеме: 10% при заключении договора пользования; 30% - не позже года с даты заключения, 30 % - не позже двух лет, 30% - не позже трех лет. Сенатор считает, что этот законопроект необходимо поддержать, а Постановление № 959 скорректировать в интересах отрасли.