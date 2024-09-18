Медтехника для домашней аптечки: ингалятор и небулайзер

Ингалятор или небулайзер необходимо иметь в каждом доме, особенно если есть дети. Помогает бороться с простудными симптомами, при астме и других заболеваниях дыхательных путей.

Ингалятор, в отличие от небулайзера, нагревает лекарственное средство до состояния пара. Но в нем можно делать отвары, работать с эфирными маслами.

Небулайзер производит мельчайшие капли, не нагревая раствор, бывает 3 видов:

- ультразвуковой работает с помощью ультразвука. Не стоит использовать в них антибиотики, так как ультразвук влияет на структуру лекарства.

- мембранный распыляет лекарство за счет вибрации мембраны, он компактный и бесшумный.

- компрессорный действует с помощью внутреннего давления. Достаточно шумный, но сравнительно недорогой.