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  4. Медтехника для домашней аптечки: ингалятор и небулайзер

Медтехника для домашней аптечки: ингалятор и небулайзер

17:30
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Медтехника для домашней аптечки: ингалятор и небулайзер

Ингалятор или небулайзер необходимо иметь в каждом доме, особенно если есть дети. Помогает бороться с простудными симптомами, при астме и других заболеваниях дыхательных путей.

Ингалятор, в отличие от небулайзера, нагревает лекарственное средство до состояния пара. Но в нем можно делать отвары, работать с эфирными маслами.
Небулайзер производит мельчайшие капли, не нагревая раствор, бывает 3 видов:
- ультразвуковой работает с помощью ультразвука. Не стоит использовать в них антибиотики, так как ультразвук влияет на структуру лекарства.
- мембранный распыляет лекарство за счет вибрации мембраны, он компактный и бесшумный.
- компрессорный действует с помощью внутреннего давления. Достаточно шумный, но сравнительно недорогой. 

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