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  4. Приглашенные Ириной Яровой лучшие детские онкологи страны продолжают работу на Камчатке 

Приглашенные Ириной Яровой лучшие детские онкологи страны продолжают работу на Камчатке 

10:45
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Приглашенные Ириной Яровой лучшие детские онкологи страны продолжают работу на Камчатке 

За два дня на полуострове федеральные эксперты успели встретиться с коллективами трёх региональных медицинских учреждений, что дать экспертную оценку работе камчатских коллег и оказать методическую помощь.

В числе медицинского десанта по приглашению Ирины Яровой вновь прибыл и директор Института онкологии, радиологии и ядерной медицины ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» и ведущий специалист страны в сфере детской онкологии - Александр Карачунский. Во главе с ним федеральные врачи по просьбе Ирины Яровой посетили ЦКДЛ ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Вместе с руководством медицинского учреждения они обсудили кадровый потенциал и возможности диагностической службы, а также вопросы цифровизации диагностики, осмотрели лабораторию регионального центра. Чтобы понять, как на Камчатке проводится диагностика, в том числе по ВИЧ и вирусным гепатитам, гематологии и гемостазу, биохимии, иммунохимии и аутоиммунной патологии, ПЦР-диагностика, общеклинические исследования.

«Дети должны быть под присмотром профессиональных врачей, если какая-то беда, рецидив случился, еще что-то. Это должно быть вовремя выявлено, пациенты должны быть отправлены в соответствующие федеральные профильные центры. Думаю, что эти дни мы хорошо поработаем. Вместе с Ириной Анатольевной и с участием местных специалистов проведём круглый стол. Обсудим проблемы, подскажем, что нужно сделать, каких врачей привлечь, какое оборудование нужно и какие условия необходимо создать для пациентов. Я по совместительству еще и главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава. Это моя работа: знать, как лечат в регионах и помогать», — сказала научный руководитель ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва» Галина Новичкова.

«Поскольку здесь на Камчатке таких специалистов, как гематолог-онколог - нет. Конечно, такая прямая коммуникация играет колоссальную роль, потому что можно непосредственно чему-то научить, обменяться мнениями, обсудить сложности, которые есть», - поделилась заместитель главного врача по инфекционному контролю ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва» Галина Солопова. «Моя личная роль - это оценка с позиции рисков реализации инфекционных осложнений. Я отвечаю за профилактику и диагностику инфекций. У нас в планах провести консультирование пациентов, которые находятся в стационаре. У нас запланировано несколько лекций для докторов. И очень надеемся, что это будет полезно врачам педиатрам и смежным специалистам, реаниматологам», — сказала Солопова.

В ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер» медики из федерального центра посетили отделение радиотерапии и осмотрели оборудование радиотерапевтического назначения, которым пользуются местные специалисты. Там же у федеральных экспертов была возможность увидеть и обсудить организацию ведения учета детей со злокачественными новообразованиями и механизм взаимодействия регионального канцер-регистра с федеральным сегментом. Были федеральные эксперты и в ГБУЗ «Камчатская краевая станция переливания крови». Такое личное участие лучших специалистов страны, по мнению Ирины Яровой, позволит существенно повысить качество медицинской помощи в Камчатском крае.

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