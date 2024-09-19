Приборы для домашней аптечки: термометр

Термометр или в народе «градусник» - незаменимая вещь, особенно если в доме маленькие дети, которые не могут сказать, что плохо себя чувствуют.

До сих пор многие продолжают пользоваться ртутными термометрами, которые уже не производятся и постепенно выводятся из оборота.

В аптеках сегодня можно найти электронные, которые безопасны, удобны и позволяют получить результат намного быстрее ртутных. Если пользоваться строго по инструкции, но погрешность их сводится к нулю. Самый гигиеничный тип термометра – инфракрасный, ставший актуальным во время и после пандемии.