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  4. Приборы для домашней аптечки: термометр

Приборы для домашней аптечки: термометр

13:35
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Приборы для домашней аптечки: термометр

Термометр или в народе «градусник» - незаменимая вещь, особенно если в доме маленькие дети, которые не могут сказать, что плохо себя чувствуют.

До сих пор многие продолжают пользоваться ртутными термометрами, которые уже не производятся и постепенно выводятся из оборота.
В аптеках сегодня можно найти электронные, которые безопасны, удобны и позволяют получить результат намного быстрее ртутных. Если пользоваться строго по инструкции, но погрешность их сводится к нулю. Самый гигиеничный тип термометра – инфракрасный, ставший актуальным во время и после пандемии. 

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