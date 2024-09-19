Жителям Камчатки рассказали о диспансеризации, как способе сохранения здоровья

Камчатский краевой центр общественного здоровья провел видеовстречу с жителями Камчатки, посвященную вопросам сохранения здоровья и методам медицинского обследования.

Врач по медицинской профилактике ГБУЗ КК ЦОЗМП Виктория Алексеева рассказала, как найди время для своего здоровья. Самый простой способ — пройти диспансеризацию

«Такие выезды мы проводим регулярно по заявкам от предприятий. А с помощью мобильных медицинских модулей проводим ЭКГ, флюорографию, маммографию женщинам, а также берем биоматериал для анализа в том числе, на наличие злокачественных новообразований. Здесь же можно проконсультироваться с терапевтом», — напомнила Виктория Алексеева.

При необходимости дополнительного обследования пациента могут направить на второй этап диспансеризации с участием узких специалистов и профильных медучреждений.