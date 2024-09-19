Главное здоровье: Выездная бригада врачей ЦОЗМП посетила автобазу

Более 40 человек осмотрели специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в ходе выездной диспансеризации в КГБУ «Автобаза» при Аппарате Губернатора и Правительства Камчатского края.

«Выездная диспансеризация включает в себя медицинский осмотр, взятие анализов крови, измерение давления, флюорографию, а также консультации специалистов. Это помогает выявить возможные заболевания на ранней стадии, что может предотвратить развитие серьезных проблем со здоровьем в будущем», — рассказали в центре общественного здоровья.

Оставить заявку на проведение профилактического медицинского осмотра или вакцинации от гриппа можно в Камчатском центре общественного здоровья по телефону 122,

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