«Питер Пэн» откроет новый 45-й сезон в Камчатском театре кукол

Камчатский театр кукол откроет 45-й театральный сезон премьерой спектакля «Питер Пэн». Первый показ в Петропавловске-Камчатском состоится 4 октября в 19 часов. В постановке по произведениям Джеймса Барри «Питер и Венди» «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» задействованы девять артистов театра кукол.

«Это яркий пример классического произведения про детство. И даже если вы уже повзрослели — вас всё равно ждут русалки, индейцы, пираты и, конечно, Тикающая Крокодилица! Все приключения героев происходят на фоне волшебства. И феи, конечно, обязательно будут сопровождать героев», - рассказал корреспонденту ИА «Камчатка» заведующий литературной частью Камчатского театра кукол Александр Грошевихин.

Над постановкой работает большая группа приглашённых специалистов из Санкт-Петербурга.

«На Камчатку прилетела большая группа постановщиков для работы над премьерным спектаклем: шесть человек из Санкт-Петербурга (режиссёр-постановщик Светлана Озерская, художник-постановщик Александра Ковальская, художник по свету Ксения Козлова, композитор Дарья Гайворонская, художник по видео Александр Башаев, хореограф Светлана Вакуленко). Для театра работа с такой масштабной приглашенной группой постановщиков - первый и ценный опыт», - дополнил завлит.

Спектакль создан для детей младшего и среднего школьного возраста (от шести лет), а также для семейного просмотра.

Камчатский театр кукол находится в Петропавловске-Камчатском на улице Максутова, 42. Телефон для справок: 8 (4152) 42-64-40.

Большое интервью с художественным руководителем Камчатского театра кукол Алексеем Казаковым читайте здесь. Фоторепортаж из «родильного цеха» - мастерской - кукольного театра смотрите в архивном материале проекта «Посторонним В» «Мастерская Папы Карло».