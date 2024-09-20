Команда с Камчатки успешно выступила на соревнованиях по робототехнике в Томске

Камчатская команда успешно выступила на соревнованиях по робототехнике «РобоКап» в Томске. Там собрались более 400 участников в составе 150 команд. Это представители 25 регионов России и Республики Беларусь в возрасте от 10 до 19 лет.

«Камчатский край на соревнованиях представила команда Дома детского творчества города Вилючинска. Ребята прошли в финал чемпионата и достойно выступили. Участие в мероприятии такого масштаба стало возможным благодаря системной работе по развитию навыков технического творчества, проектной, исследовательской деятельности обучающихся. Уже более 20 лет в Доме детского творчества работает научное общество учащихся, на базе которого обучающиеся разрабатывают современные инженерно-технические проекты. С 2020 года в учреждении реализуется программа «Робототехника». Направление открыто в рамках создания новых мест дополнительного образования детей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта "Образование"», - рассказали ИА «Камчатка» в пресс-службе администрации Вилючинска.



Там добавили, что за время реализации программы обучающиеся объединения неоднократно становились призёрами и победителями региональных и всероссийских конкурсов технической направленности, защищали собственные технические проекты на мероприятиях высокого уровня.