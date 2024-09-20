Камчатские кадеты вернулись домой победителями всероссийской игры «Зарница 2.0»

Камчатских кадетов торжественно встретили в аэропорту города Елизово. Они вернулись из Волгоградской области, где показали высокие результаты в финале военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Кадеты школы № 9 имени Р. Федины города Елизово завоевали первое место в пожарной эстафете, а также стали первыми в тактической игре на местности. Ребята вели «наступление» в составе армии «Ахтуба». Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Школьники проходили испытания, а также вели «бои» с условным противником больше суток – имитируемые условия требовали от участников максимальной сплоченности, выдержки, сил. Члены отрядов демонстрировали свои навыки в топографии, медицине, управлении беспилотными аппаратами, стрельбе, прохождении полос препятствий, военной журналистике.

«Очень яркие эмоции, впечатления. Уровень организации – высочайший. Помимо самой игры, а это восемь сложнейших этапов, было много интересных встреч с наставниками, участниками спецоперации, Героями России. Были поездки в Волгоград, ребята посетили места боевой славы», — рассказала наставник команды, учитель школы № 9 имени Р. Федины Елена Осинкина.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в рейтингах игры участники команды «Патриот 26» вошли в десятку лучших по стране. Виталий Тищенко четвертый среди топографов со всей России в своей возрастной категории. Степан Ходов и Алексей Борисов продемонстрировали отличную подготовку по управлению и противодействию беспилотных аппаратов. У ребят шестое рейтинговое место.

Также команда попала в десятку лучших при прохождении военизированной полосы препятствий. Елизовчане – седьмые. В общекомандном зачете «Патриот 26» вошел в 20-ку лучших российских команд, стал 14-м.

Ребят подготовили педагоги и наставник: Александр Пупкевич и Елена Осинкина, а также педагоги камчатского филиала центра «Воин» и представители пожарной части № 7 в городе Елизово.

Поездку школьников на окружной этап в Хабаровск, а потом и на всероссийский финал в Волгоградскую область организовали региональное отделение «Движение Первых» и министерство образования Камчатского края.