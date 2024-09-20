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Камчатские кадеты вернулись домой победителями всероссийской игры «Зарница 2.0»

10:40
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Камчатские кадеты вернулись домой победителями всероссийской игры «Зарница 2.0»

Камчатских кадетов торжественно встретили в аэропорту города Елизово. Они вернулись из Волгоградской области, где показали высокие результаты в финале военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Кадеты школы № 9 имени Р. Федины города Елизово завоевали первое место в пожарной эстафете, а также стали первыми в тактической игре на местности. Ребята вели «наступление» в составе армии «Ахтуба». Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Школьники проходили испытания, а также вели «бои» с условным противником больше суток – имитируемые условия требовали от участников максимальной сплоченности, выдержки, сил. Члены отрядов демонстрировали свои навыки в топографии, медицине, управлении беспилотными аппаратами, стрельбе, прохождении полос препятствий, военной журналистике.

«Очень яркие эмоции, впечатления. Уровень организации – высочайший. Помимо самой игры, а это восемь сложнейших этапов, было много интересных встреч с наставниками, участниками спецоперации, Героями России. Были поездки в Волгоград, ребята посетили места боевой славы», — рассказала наставник команды, учитель школы № 9 имени Р. Федины Елена Осинкина.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в рейтингах игры участники команды «Патриот 26» вошли в десятку лучших по стране. Виталий Тищенко четвертый среди топографов со всей России в своей возрастной категории. Степан Ходов и Алексей Борисов продемонстрировали отличную подготовку по управлению и противодействию беспилотных аппаратов. У ребят шестое рейтинговое место.

Также команда попала в десятку лучших при прохождении военизированной полосы препятствий. Елизовчане – седьмые. В общекомандном зачете «Патриот 26» вошел в 20-ку лучших российских команд, стал 14-м.

Ребят подготовили педагоги и наставник: Александр Пупкевич и Елена Осинкина, а также педагоги камчатского филиала центра «Воин» и представители пожарной части № 7 в городе Елизово.

Поездку школьников на окружной этап в Хабаровск, а потом и на всероссийский финал в Волгоградскую область организовали региональное отделение «Движение Первых» и министерство образования Камчатского края.

Камчатские кадеты вернулись домой победителями всероссийской игры «Зарница 2.0» 0Камчатские кадеты вернулись домой победителями всероссийской игры «Зарница 2.0» 1Камчатские кадеты вернулись домой победителями всероссийской игры «Зарница 2.0» 2Камчатские кадеты вернулись домой победителями всероссийской игры «Зарница 2.0» 3Камчатские кадеты вернулись домой победителями всероссийской игры «Зарница 2.0» 4

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