Самолечение опасно для вашего здоровья — медики предупреждают

Главный врач КЦОЗ Екатерина Курлова предостерегла жителей края от самодиагностики и лечения по интернету.

«Любой препарат имеет определенные дозировки, зависящие от возраста и индивидуальных особенностей, и подобрать его без доктора очень сложно, поэтому не стоит заниматься самолечением. Что касается инструкции, которая есть у каждого препарата, то она пишется исключительно для медика, который знает о сопутствующих заболеваниях пациента, его аллергических реакциях и т.д. Кроме того, очень важно учитывать, какие еще препараты принимает пациент, и как они все взаимодействуют между собой», — рассказала Екатерина Курлова в радиопрограмме «Медкабинет».

Она отметила, что в аптеке нельзя спрашивать у фармацевта, какое лекарство можно принять при тех или иных симптомах, или какое можно купить, так как прежнее перестало помогать. Фармацевт имеет образование, не позволяющее давать подобные советы.

«Здесь нужно понимать, что если препарат, который вы длительно принимали, перестал помогать, значит, что-то в организме поменялось. А это понять сможет только врач после соответствующей диагностики», — напомнила главврач ЦОЗМП.

У фармацевта можно спросить о правилах приема препарата, условиях его хранения, можно ли делить таблетку, как правильно развести суспензию, какие есть аналоги, так как именно это является областью компетенции фармацевта.

Предостерегла Екатерина Курлова камчатцев и от употребления антибиотиков без назначения врача в сезон гриппа и простуд.

«Антибиотики воздействуют не на вирусы, а на микробов. Грипп и ОРВИ являются вирусными инфекциями, на которые данная группа лекарств не действует. Если врач назначает антибиотик, это значит, что он уже видит осложнение вирусного заболевания, и есть показания к его назначению», — сказала она.

По словам специалиста, опасность самостоятельного применения антибиотиков заключается в том, что у человека развивается антимикробная резистентность, т.е., устойчивость микробов к антибиотикам, и когда возникнет реальная необходимость такого лечения, приходится применять все более сильные препараты, число которых в современной медицине не бесконечно.

Также следует очень осторожно относиться к аспирину, который в рейтинге опасных лекарств занимает второе место.

Полную и официальную информацию о том, как сохранить здоровье, на какие симптомы стоит обратить внимание, и как вовремя выявить опасное заболевание, можно найти на сайте Минздрава РФ «Такzdorovo.ru».

Напомним, в настоящее время Камчатский центр общественного здоровья проводит выездные профилактические медосмотры и вакцинацию в трудовых коллективах. Оставить заявку можно по телефону 122 (7).

Полную версию программы «Медкабинет» с участием главврача Камчатского центра общественного здоровья Екатерины Курловой можно посмотреть здесь: https://t.me/radiokamchatka/3663