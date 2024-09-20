Лучшие детские онкологи страны, прибывшие на Камчатку по приглашению Ирины Яровой, провели осмотр юных пациентов 

«Ирина Анатольевна действительно знает их всех. Родители пациентов часто говорят о том, как она им помогает. Организует консилиумы по состоянию здоровья этих детей на федеральном уровне и более срочную госпитализацию в лучшие центры страны. На самом деле - это большая помощь», - сказала и.о. главного врача ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» Ольга Сидорова.

Вице-спикер ГД Ирина Яровая организовала приезд лучших специалистов страны уже в третий раз. Как раз для того, чтобы врачи московского десанта смогли не только пообщаться с родителями больных детей и дать свои рекомендации. Но и помочь усовершенствовать медслужбу Камчатского края, повысить качество оказываемой медицинской помощи всем жителям региона. Неоценимую роль камчатского депутата в развитии детской онкологии и гематологии выразил ведущий детский онколог страны - Александр Карачунский. Закон Ирины Яровой о препаратах офф-лейбл позволил продолжать лечение в детских больницах до достижения пациентом 21 года.

«Раньше до этого закона, когда ребенку исполнялось 18 лет, он должен был прерывать лечение в детском отделении и переходить во взрослую сеть. Это было мучение. Благодаря Ирине Анатольевне эту проблему решили. Мы за это ей очень, очень благодарны. И мы, и дети, и родители. Кроме того, нас, конечно, очень впечатляет с какой любовь и нежностью Ирина Анатольевна относится к родному Камчатскому краю. Как она бьется за каждого ребенка, за каждого камчатца, у которого есть проблемы со здоровьем», - сказал доктор медицинских наук, профессор, директор Института онкологии, радиологии и ядерной медицины ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России Александр Карачунский.

Кроме того, в рамках визита в Камчатскую краевую детскую больницу федеральные эксперты провели не только консультации, но и осмотрели несколько отделений больницы и обошли палаты для детей с онкологическими заболеваниями. По инициативе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой также был организован семинар по онконастороженности для камчатских врачей на базе ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника №1». Просветительское мероприятие стало важным событием для врачей-педиатров медицинских учреждений Камчатского края. Специалисты из районных больниц полуострова смогли принять участие в мероприятии по ВКС.

«Ирина Анатольевна предложила нам провести образовательный семинар. К сожалению, в Камчатском крае нет ни одного специалиста, который специализировался бы на детской онкологии-гематологии. И поэтому мы провели эти лекции», - сказала доктор медицинский наук, профессор, главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России Галина Новичкова.

Отметим, ранее федеральные эксперты также встретились с коллективами трёх региональных медицинских учреждений. Помимо детской краевой больницы медицинский десант посетил ЦКДЛ ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер», ГБУЗ «Камчатская краевая станция переливания крови», чтобы дать экспертную оценку работе камчатских коллег и оказать методическую помощь. Такое личное участие лучших специалистов страны, по мнению Ирины Яровой, позволит существенно повысить качество медицинской помощи в Камчатском крае.

Напомним, высококлассные специалисты центра им. Дмитрия Рогачёва по просьбе Ирины Яровой приезжали для обследования маленьких пациентов и осенью 2021 и 2023 года. Вопросы жизни и здоровья людей Ирина Яровая всегда рассматривает в приоритетном и безотлагательном порядке. Особенно, когда вопрос касается детей. Парламентарий лично курирует лечение всех онкобольных детей в регионе.