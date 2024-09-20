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  4. Лучшие детские онкологи страны, прибывшие на Камчатку по приглашению Ирины Яровой, провели осмотр юных пациентов 

Лучшие детские онкологи страны, прибывшие на Камчатку по приглашению Ирины Яровой, провели осмотр юных пациентов 

11:25
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Лучшие детские онкологи страны, прибывшие на Камчатку по приглашению Ирины Яровой, провели осмотр юных пациентов 

«Ирина Анатольевна действительно знает их всех. Родители пациентов часто говорят о том, как она им помогает. Организует консилиумы по состоянию здоровья этих детей на федеральном уровне и более срочную госпитализацию в лучшие центры страны. На самом деле - это большая помощь», - сказала и.о. главного врача ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» Ольга Сидорова.

Вице-спикер ГД Ирина Яровая организовала приезд лучших специалистов страны уже в третий раз. Как раз для того, чтобы врачи московского десанта смогли не только пообщаться с родителями больных детей и дать свои рекомендации. Но и помочь усовершенствовать медслужбу Камчатского края, повысить качество оказываемой медицинской помощи всем жителям региона. Неоценимую роль камчатского депутата в развитии детской онкологии и гематологии выразил ведущий детский онколог страны - Александр Карачунский. Закон Ирины Яровой о препаратах офф-лейбл позволил продолжать лечение в детских больницах до достижения пациентом 21 года.

«Раньше до этого закона, когда ребенку исполнялось 18 лет, он должен был прерывать лечение в детском отделении и переходить во взрослую сеть. Это было мучение. Благодаря Ирине Анатольевне эту проблему решили. Мы за это ей очень, очень благодарны. И мы, и дети, и родители. Кроме того, нас, конечно, очень впечатляет с какой любовь и нежностью Ирина Анатольевна относится к родному Камчатскому краю. Как она бьется за каждого ребенка, за каждого камчатца, у которого есть проблемы со здоровьем», - сказал доктор медицинских наук, профессор, директор Института онкологии, радиологии и ядерной медицины ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России Александр Карачунский.

Кроме того, в рамках визита в Камчатскую краевую детскую больницу федеральные эксперты провели не только консультации, но и осмотрели несколько отделений больницы и обошли палаты для детей с онкологическими заболеваниями. По инициативе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой также был организован семинар по онконастороженности для камчатских врачей на базе ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника №1». Просветительское мероприятие стало важным событием для врачей-педиатров медицинских учреждений Камчатского края. Специалисты из районных больниц полуострова смогли принять участие в мероприятии по ВКС.

«Ирина Анатольевна предложила нам провести образовательный семинар. К сожалению, в Камчатском крае нет ни одного специалиста, который специализировался бы на детской онкологии-гематологии. И поэтому мы провели эти лекции», - сказала доктор медицинский наук, профессор, главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России Галина Новичкова.

Отметим, ранее федеральные эксперты также встретились с коллективами трёх региональных медицинских учреждений. Помимо детской краевой больницы медицинский десант посетил ЦКДЛ ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер», ГБУЗ «Камчатская краевая станция переливания крови», чтобы дать экспертную оценку работе камчатских коллег и оказать методическую помощь. Такое личное участие лучших специалистов страны, по мнению Ирины Яровой, позволит существенно повысить качество медицинской помощи в Камчатском крае.

Напомним, высококлассные специалисты центра им. Дмитрия Рогачёва по просьбе Ирины Яровой приезжали для обследования маленьких пациентов и осенью 2021 и 2023 года. Вопросы жизни и здоровья людей Ирина Яровая всегда рассматривает в приоритетном и безотлагательном порядке. Особенно, когда вопрос касается детей. Парламентарий лично курирует лечение всех онкобольных детей в регионе.

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