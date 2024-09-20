Жителей Камчатского края приглашают на выставку «Камчатка – Фронту!»

В Петропавловске-Камчатском в субботу, 21 сентября, откроется выставка «Камчатка – Фронту!». В Камчатском выставочно-туристическом центре гости смогут познакомиться с деятельностью волонтёрских объединений, некоммерческих организаций и фондов, которые занимаются поддержкой участников СВО и их семей, а также:

поучаствовать в мастер-классах, сплести маскировочную сеть или нашлемник для бойца, изготовить окопные свечи, сухой душ и погрузиться в процесс печати на 3D-принтере изделий на фронт;

посмотреть выставку трофеев СВО;

попробовать себя в роли оператора БПЛА;

приобрести одежду, открытки и аксессуары с атрибутикой «ZOV Камчатка».

сделать своими руками подарок бойцу, написать письмо или записать видеопривет туда, где сейчас очень нуждаются в нашей поддержке — на передовую.

Письма со словами поддержки и всё изготовленное на выставке будет передано участникам СВО. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в Камчатском выставочно-туристическом центре.

Выставка будет работать 21 сентября с 11 до 18 часов в Петропавловске-Камчатском на Северо-Восточном шоссе, 27.

Подробности телефону Единого кол-центра Камчатского края: 8 (800) 141-00-00.