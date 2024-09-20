Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прибыла на Камчатку 

Заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Камчатки Ирина Яровая прибыла на полуостров с рабочим визитом. Парламентарий посетит Камчатскую краевую детскую больницу, а также встретится с родителями детей с онкологическими заболеваниями.

Кроме того, Ирина Яровая проведет совещании по результатам выездного мероприятия с участием специалистов федерального центра имени Дмитрия Рогачева, прибывших на полуостров по просьбе парламентария в том числе для оценки работы камчатских коллег. Вместе с лучшими детскими онкологами страны, в совещании под председательством Ирины Яровой, примут участие представители регионального Минздрава, члены Правительства, камчатские медики, в том числе из районных больниц по ВКС.

Всем вместе им предстоит обсудить работу медицинских учреждений региона, чтобы понимать, какая поддержка со стороны федеральных коллег необходима. Это, по мнению Ирины Яровой, позволит существенно повысить качество медицинской помощи в Камчатском крае.

Напомним, высококлассные специалисты центра им. Дмитрия Рогачёва по просьбе Ирины Яровой приезжали для обследования маленьких пациентов и осенью 2021 и 2023 года. Вопросы жизни и здоровья людей Ирина Яровая всегда рассматривает в приоритетном и безотлагательном порядке. Особенно, когда вопрос касается детей. Парламентарий лично курирует лечение всех онкобольных детей в регионе.