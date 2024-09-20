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  4. На объекте строительства главной больницы Камчатки завершилось возведение газовой котельной

На объекте строительства главной больницы Камчатки завершилось возведение газовой котельной

14:45
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На объекте строительства главной больницы Камчатки завершилось возведение газовой котельной

Новая краевая больница Камчатки обрастает готовой инфраструктурой, сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона. Здесь, на днях, завершилось строительство газовой котельной и обустройство прилегающей территории.

«На сегодняшний день полностью завершены строительно-монтажные работы по возведению газовой котельной, а также других вспомогательных сооружений. Завершаются работы по благоустройству территории, озеленение, высадка деревьев и кустарников. Установленные бордюры, уложена тротуарная плитка, практически завершено асфальтирование. Внутри помещений первого корпуса завершаются отделочные работы. Второй корпус находится в более высокой степени готовности. На сегодняшний день там производится сборка мебели», — сообщила Марина Чистякова, начальник краевого государственного казенного учреждения «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница».

справочно: общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составит более 41 гектара. Строительство комплекса идёт в два этапа. На первом планируется ввести в эксплуатацию лечебно-диагностический, палатный корпус на 175 коек и необходимые инженерные сооружения, обеспечивающие возможность самостоятельного функционирования лечебного блока.

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