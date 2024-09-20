Новый ФАП открыли в посёлке Двуречье на Камчатке

На Камчатке открыли новый фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Двуречье Елизовского района. Новый объект здравоохранения введён по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«Кажется, что только недавно мы открывали ФАП в Сосновке, до этого амбулаторию в Николаевке и уже сегодня мы открываем совершенно новый фельдшерский пункт для жителей Двуречья. Это говорит о том, что камчатская система здравоохранения развивается и улучшается медицинская помощь. Всё это стало возможным благодаря вниманию губернатора Камчатского края Владимира Солодова к системе здравоохранения. Также слова благодарности хочется выразить администрации Елизовского района», — сказал заместитель министра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

Как сообщил глава субъекта в своих социальных сетях, в новом медицинском учреждении работают прививочный и процедурный кабинеты, а также кабинет приёма. ФАП укомплектован всем необходимым оборудованием в соответствии со стандартами оснащения. Территория здания оборудована пандусом для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

«Строительство нового медучреждения вызывает только положительные эмоции. В новом фельдшерского-акушерском пункте будет оказываться вся доврачебная медицинская помощь: уколы, прививки, вакцинация, диспансеризация. Планируется, что выездные бригады специалистов узких направленностей будут работать по определённому графику», — рассказала Елена Слыш, фельдшер нового ФАПа в Двуречье.

ФАП построили в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

Там напомнили, что всего в Камчатском крае до конца 2025 года в рамках национального проекта появится около 20 новых и современных зданий фельдшерско-акушерских пунктов и отделений врачей общей практики.

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