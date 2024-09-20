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  4. Медтехника для домашней аптечки: глюкометр

Медтехника для домашней аптечки: глюкометр

15:59
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Медтехника для домашней аптечки: глюкометр

Глюкометр - прибор, необходимый не только людям с сахарным диабетом, но и тем, кто старше 40 лет и следит за своим здоровьем. Благодаря глюкометру, анализ на определение уровня глюкозы в крови можно сдать дома за считанные секунды, понадобится лишь капля крови. И при отклонениях от нормы вовремя обратиться к врачу.

При этом важно правильно выбирать время для теста – заранее проконсультироваться с врачом или пройти специальную школу.

При выборе стоит обращать внимание на размер устройства: более компактные можно носить с собой в сумке или кармане. Скорость определения и необходимый объем крови тоже могут варьироваться – при частом использовании лучше модели с минимальными значениями этих функций. Память глюкометра поможет отследить тенденцию результатов.

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