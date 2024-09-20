Всероссийской Академии внешней торговли — 30 лет. С Юбилеем поздравила Ирина Яровая

Сегодня, 20 сентября, отмечает свой 30-й День Рождения Дальневосточный филиал «Всероссийской Академии внешней торговли», который является эталоном качества камчатского высшего образования.

Поздравляю вас с юбилеем Всероссийской Академии внешней торговли! 30 лет вы являетесь знаком качества камчатского высшего образования. И главное подтверждение этому то, что Ваши выпускники сегодня работают в федеральных органах власти, во внешнеэкономических объединениях, крупных компаниях Камчатки и всего Дальнего Востока.

Президент России объявил подъем Дальнего Востока нашим национальным приоритетом на весь XXI век. Это особая гордость и особая ответственность для нас, дальневосточников, а вместе с тем и важнейшая стратегическая задача для камчатской системы высшего образования. Разработанный мною закон о целевой подготовке кадров предложил беспрецедентно новый механизм решения кадровой потребности – открытый и конкурсный целевой набор. Уверена, что это станет новым горизонтом жизненного планирования и для будущих студентов Всероссийской Академии внешней торговли.

Дорогие студенты! От души делаю вам, чтобы всегда вашей главной движущей силой было упорство, трудолюбие и любовь к родному краю и нашей стране. Только хороших и отличных оценок, интересных лекций и настоящей студенческой дружбы.

Уважаемые преподаватели! От всего сердца желаю вам заинтересованных студентов, пытливых глаз, и пусть всегда вас переполняет гордость за своих учеников.

Вдохновения для новых побед и свершений, успехов в работе и покорения важных профессиональных высот! Пусть ваш личный успех будет успехом России и нашей родной Камчатки!

С уважением, вице-спикер

Государственной Думы России

Ирина Яровая