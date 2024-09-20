Доверять ли аспирину? — отвечают медики

Ученые спорят, считать аспирин опасным препаратом или элементом, которого не хватает в организме человека, рассказали ИА «Камчатка» в краевом Центре общественного здоровья. И первый вывод - вреден не препарат как таковой, а его количество и культ «чудодейственных пилюль". Так, осложнения от передозировки аспирином обеспечивают медикам американской «скорой» 100 тысяч госпитализаций в год.

Салициловая кислота, которую выделяют из коры белой ивы, хорошо снимает боль и жар, но вызывает побочные эффекты: тошноту, боль в животе и желудочные кровотечения. Эти осложнения и подмочили репутацию аспирина.



Со временем появились более безопасные формы - шипучие таблетки с витамином «С» и таблетки аспирина в специальной оболочке, и сегодня вероятность побочных эффектов не выше риска от парацетамола или ибупрофена.



Клинически доказано, что продолжительное использование препарата (больше 3 месяцев без перерыва) может вызвать неблагоприятные побочные эффекты. Таблетка, принятая по случаю головной или зубной боли, не оставит следов на нежной слизистой желудка, и эту вероятность можно исключить, если принимать аспирин после еды и запивать таблетку полным стаканом воды.