Сотрудники МЧС спасли из глубокой ямы трёх собак в Петропавловске

На Камчатке спасатели МЧС России вызволили из глубокой ямы трёх собак. Они провалились в цокольный этаж недостроенного гаража. Всё произошло в Петропавловске-Камчатском на улице Пономарева вечером 19 сентября.

Неравнодушные граждане попытались вызволить животных из ямы глубиной около 2,5 метра, но безуспешно. Очевидцы обратились за помощью к спасателям. На помощь приехала дежурная смена поисково-спасательного отряда главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

«Животные в руки не давались. Пришлось смастерить трап, по которому одну собаку мы вытащили за шкирку. Она не кусалась. Другая оказалась сообразительней и сама убежала по трапу. Третья к себе не подпускала, поэтому на неё мы накинули петлю, чтобы направить к выходу», - рассказал Дмитрий Кокорин, спасатель ПСО ГУ.

Выбравшись, собаки убежали в неизвестном направлении.