Мастер-сыродел с Камчатки Павел Чечулин поехал на конкурс Лучший сыродел

В финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сыровар» Камчатский край представляет Павел Чечулин, мастер сыродел ООО «Сырман», сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона.



«Рады показать на всероссийском уровне, на что способны камчатские сыровары, и, конечно, пообщаться с коллегами из других регионов и обменяться опытом. В финале конкурса будут оценивать как теоретические знания конкурсантов, так и практические умения. Сейчас активно готовимся к предстоящим испытаниям. Постараемся достойно представить край на конкурсе», – рассказал сыродел ООО «Сырман» Павел Чечулин.



На конкурс приехали 45 сыроваров из 33 регионов страны. Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион 800 тысяч рублей.



«Конкурсы профессионального мастерства – это не только проверка профессиональных знаний и навыков, но и площадка для распространение лучших наработок и обмена межрегиональным опытом. Выход на федеральный уровень – это возможность для конкурсанта заявить о себе, продемонстрировать профессионализм и наметить точки для дальнейшего карьерного роста, а для края – повысить уровень конкретной сферы. Желаем представителю Камчатки удачи на всех этапах конкурса и уверенности в своих силах!», – рассказала министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко.



Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится с 2012 года.