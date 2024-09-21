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  4. Какие продукты содержат салицилаты — популярно о лекарствах

Какие продукты содержат салицилаты — популярно о лекарствах

14:59
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Какие продукты содержат салицилаты — популярно о лекарствах

Исследования последних лет выявили, что помимо признанных заслуг ацетилсалициловая кислота снижает уровень сахара в крови; ослабляет активность золотистого стафилококка; борется с приступами мигрени, рассказали ИА «Камчатка» в Центре общественного здоровья.

Такие способности аспирина ученые объясняют тем, что организм современного человека стал получать меньше салицилатов с пищей. А растения их вырабатывают именно для самозащиты. И благоразумное обогащение диеты медики считают полезным: помимо антиоксидантного действия, даже 30 мг этого вещества в день значительно снижают риск инсульта и инфаркта.

Самыми богатыми салицилатами продуктами являются: мед, чернослив, изюм, укроп, красная смородина, малина, финики, черная смородина, миндаль, черешня, абрикос, апельсин, ананас.

Кладезью этих особых веществ в восточной медицине считают специи: тмин, карри, гарам масала, свежий имбирь, орегано, паприка, розмарин, тимьян, куркума (шафран).

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