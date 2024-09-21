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  4. «Камчатка – Фронту!»: В КВТЦ открыта выставка общественных инициатив в поддержку СВО

«Камчатка – Фронту!»: В КВТЦ открыта выставка общественных инициатив в поддержку СВО

15:45
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«Камчатка – Фронту!»: В КВТЦ открыта выставка общественных инициатив в поддержку СВО

Гости военно-патриотического мероприятия знакомятся с волонтёрскими объединениями, а сотрудники филиала «Защитники Отечества» расскажут посетителям о деятельности Государственного фонда поддержки участников СВО, сообщили ИА «Камчатка» организаторы.

«На выставке посетители пробуют себя в роли оператора БПЛА, готовят своими руками подарок бойцу, пишут письма воинам на передовую и принимают участие в мастер-классах: плетут маскировочные сети, изготавливают нашлемники для бойцов, изготавливают окопные свечи, сухой душ и наблюдают процесс печати на 3D-принтере изделий на фронт», — рассказали в региональном отделении ФЗО.

Мероприятие проходит в третий раз при всемерной поддержке Правительства Камчатского края. Организатор - волонтёрское движение «ZOV Камчатка». Приходите, Вас ждут сегодня до 18.00

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