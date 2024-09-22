Как безопасно пить таблетки? — советы медиков

Эффективность лечения зависит от точности соблюдения графика приема лекарств. Также в число обязательных требований входят прием строго в дозе, назначенной врачом и правильное хранение лекарства, о чем указано в инструкции, рассказали ИА «Камчатка» в краевом центре медпрофилактики.

Кроме того, запивать лекарства следует только водой, другие жидкости могут вступить в нежелательную реакцию с содержащимися в них веществами.

При этом назначение препарата всегда строго индивидуально и зависит от целого ряда факторов, поэтому «делиться по-дружески таблеткой» бывает опасно. Лекарственное средство считается безопасным для использования, если польза от его применения превышает риски.