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Памятник участникам СВО открыли на Камчатке

11:55
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Памятник участникам СВО открыли на Камчатке

На Камчатке в посёлке Сокоч 21 сентября торжественно открыли памятник участникам специальной военной операции, который стал символом благодарности и уважения к тем, кто проявил героизм и мужество в ходе конфликта.

«Памятник представляет собой однофигурную композицию воина 2020-х годов, одетого в современную военную экипировку — сапоги-берцы, каску и защитные очки. В руках воин держит автомат АК-12, а его ноги располагаются на одном уровне, также на груди имеет орден мужества. Композиция установлена на постамент, общая высота с ним составляет около трёх метров», - сообщили ИА «Камчатка» в администрации Начикинского сельского поселения.

Площадку под памятник построили в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы по строительству начались в начале лета. Сам памятник приобрели в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», памятник расположен в сквере, благоустройство которого в посёлке Сокоч велось в рамках инициативного проекта «Решаем Вместе». На это цели направили более 12 миллионов рублей.

Больше фото на сайте ИА «Камчатка» по ссылке: https://kamtoday.ru/news/poluostrov/pamyatnik-ucha...

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