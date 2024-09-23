В Камчатском крае существенно снизилось число разводов

В Камчатском крае наблюдается значительное снижения количества разводов с начала года. В последний месяц лета сотрудниками отделов ЗАГС Камчатского края зарегистрировано 125 расторжений брака, что на 51 меньше, чем в июле, и на 67 меньше, чем в январе текущего года. При этом семей создано в два раза больше. В июне соединили свои сердца 224 пары, июле — 217, в августе зарегистрировано 284 бракосочетания. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«В Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, в Камчатском крае отмечается положительная тенденция снижения количества разводов, при этом новых семей становится больше. Молодожёны Камчатки продолжают выбирать для свадьбы летний период. В июне, июле и августе отделы ЗАГС регистрируют наибольшее количество бракосочетаний. Ведь свадьба летом имеет множество преимуществ: после бракосочетания можно поехать на океан, вулканы или горячие источники, чтобы провести незабываемую фотосессию», - отметила заместитель руководителя агентства записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края Мария Принзюк.



Всего же сотрудники отделов записи актов гражданского состояния Камчатского края в августе зарегистрировали 284 регистрации брака, развод оформили 125 пар, зарегистрировано рождение 213 малышей.