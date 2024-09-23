Третья выставка «Камчатка – фронту» состоялась в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском 21 сентября в КВТЦ состоялась патриотическая выставка «Камчатка – фронту». Мероприятие прошло в поддержку участников специальной военной операции. В выставке приняли участие заместитель председателя правительства Камчатского края Павел Ясевич, волонтёры, представители НКО и неравнодушные камчатцы.

«В стенах Камчатского выставочного туристического центра прошла уже третья выставка “Камчатка – фронту”. Волонтерское движение на Камчатке, которое помогает нашим бойцам на передовой, включает тысячи людей – это абсолютно разные люди со всего Камчатского края, которые помогают всем, чем только можно помочь: плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают посылки и передают их бойцам на передовую, собирают письма и гуманитарную помощь. Выставка объединила 18 организаций из разных уголков региона, которые сегодня не на словах, а на деле помогают нашим бойцам», — сказал Павел Ясевич.

По традиции, перед присутствующими со словами благодарности выступили участники специальной операции, которые отметили важность каждой отправленной на фронт посылки. На выставке, гости могли попробовать себя в роли оператора БПЛА, написать письма военным на передовую, а также узнать, как плетутся маскировочные сети и изготавливаются блиндажные свечи. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края. Там добавили, что мероприятие организовало волонтерское движение «ZOV Камчатка».

«Наша команда ZOV была рада всех видеть! Спасибо участникам и гостям выставки, приятно было встретить старых знакомых и обзавестись новыми! Очень хочется, чтобы после выставки нас стало ещё больше. Спасибо всем, кто помог, чтобы выставка прошла так мощно», — отметили в волонтерском движении «ZOV Камчатка».

Напомним, по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова в регионе введены различные меры поддержки военнослужащих и членов их семей. Кроме того, неравнодушные жители региона регулярно отправляют гуманитарные грузы на передовую.



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