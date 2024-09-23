Маленькая жительница Камчатки отправилась на лечение в Москву благодаря Ирине Яровой

Страшный диагноз - лейкемию 2-х летней малышке Авроре поставили недавно. Федеральные эксперты после осмотра приняли решение не медлить, отправлять ребёнка на лечение в Москву. Ирина Яровая помогла семье с организацией перелета мамы с дочкой в кратчайшие сроки.

«Шаг за шагом я стараюсь сделать так, чтобы на Камчатке помощь детям оказывалась без промедлений, чтобы было сформировано понятие онконастороженность, чтобы ребёнок, получая первую диагностику, незамедлительно направлялся в федеральный центр. Мною организован приезд на Камчатку специалистов из центра Димы Рогачева, потому что это лучшие специалисты не только России, но и всего мира. Мы с ними постоянно работаем рука об руку. И на примере спасённых в реальной жизни детей, я понимаю ещё больше, насколько это важно», — сказала Ирина Яровая.

В рамках визита Ирина Яровая посетила и других юных пациентов больницы. Они также были осмотрены лучшими врачами центра им. Дмитрия Рогачёва по просьбе парламентария для сопровождения лечения и реабилитации. Всего за время работы на Камчатке федеральные специалисты проконсультировали родителей 22-х детей. Напомним, сейчас в крае по уточненным данным с онкологическими заболеваниями проживают 64 ребёнка. Лечение онкобольных детей Ирина Яровая курирует лично.

«Все сопровождение детей со стороны регионального Минздрава должно происходить в проактивном формате. Если ребенок попадает под наблюдение – тут же должна быть выстроена плановая работа, должны оперативно решаться вопросы подготовки сопроводительных документов, сопровождения в федеральные центры, дополнительная диагностика и обследование», — добавила зампред ГД.

В свою очередь федеральные специалисты, также присутствующие на выездном совещании, высоко оценили инициативу Ирины Яровой о строительстве детского корпуса вместе со строительством новой Камчатской краевой больницы. Ранее это предложение Ирины Яровой было поддержано Президентов Владимиром Путиным.

«Если будет возможность построить новую больницу, то надо все предусмотреть, и я очень надеюсь на то, что специалисты онкологи-гематологи у вас будут», — сказала главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава Галина Новичкова.

Между тем, это не единственная инициатива Ирины Яровой, которая направлена на повышение эффективности и качества медицинской помощи в крае.

«Сейчас, работаю с Правительством РФ над тем, чтобы во всех Дальневосточных регионах появилось оборудование для проведения МРТ с наркозом для деток. По итогам моего письма профильный вице-премьер Правительства Татьяна Голикова дала поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко проработать этот вопрос до 24 сентября. Кроме того, и дальше буду продолжать добиваться того, чтобы к нам на плановой основе приезжали федеральные специалисты для проведения диспансеризации в районы. Это жизненно важно», — сказала парламентарий.