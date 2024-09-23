Что значит «сердечная недостаточность» — кардиолог поясняет

Сердечная недостаточность – это ослабление насосной функции сердца. При этом поражается либо правая сторона сердца (правосторонняя сердечная недостаточность), либо левая (левосторонняя сердечная недостаточность). При прогрессирующей сердечной недостаточности могут быть затронуты обе стороны сердца (глобальная сердечная недостаточность).

В России около 7 миллионов человек страдают сердечной недостаточностью. Среди людей старше 70 лет это заболевание имеет каждый четвертый человек, причем мужчины, как правило, получают такой диагноз в более молодом возрасте, чем женщины. Риск для мужчин почти в полтора раза выше, чем для женщин. В России болезни системы кровообращения являются самой распространенной причиной смерти.