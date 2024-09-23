Камчатскую киностудию «Блик» презентовали на форуме «Новый вектор. Дальний Восток»

Камчатскую киностудию «Блик» презентовали на форуме регионального кинематографа «Новый вектор. Дальний Восток», он прошёл с 19 по 21 сентября в республике Бурятия. В форуме участвовали представители регионального кино ДФО, а также специалисты сферы киноиндустрии. Директор АНО «Блик» Евгений Терновых представил камчатскую киностудию и рассказал о её 10-летней работе и будущих проектах. В планах у команды - постройка кинокластера на базе Мильковского муниципального округа.

«Необходимость создания арт-кластера в Мильковском муниципальном округе возникла в первую очередь из-за местоположения самого села Мильково. Это центр региона, откуда идут направления в множество уникальных мест Камчатского края. К тому же, только до Мильково протянуто асфальтовое полотно от главного аэропорта. Далее практически везде гравийка. Именно поэтому село может стать главным перевалочным пунктом для перевозимого кинооборудования. На данный момент администрация Мильковского округа выделила помещения на 300 м² для создания кинокластера, на грант президентского фонда культурных инициатив отправлен проект на сумму 7 миллионов рублей. Это только первый этап строительства кинокластера, в который входит ремонт помещений и создание пространства для обучения молодого поколения в сфере кинематографа, а также в графическом дизайне. В дальнейшем у территории основного здания арт-кластера планируется создание зоны для проведения фестивалей и других мероприятий, а также открытие капсульного отеля для полной экосистемы кинокластера. В нём смогут селиться участники, местных мероприятий, форумов, приезжая с других уголков региона и страны. Кроме того, в Мильково уже есть множество гостиниц, от глемпингов до классических отелей, предоставляющие для туристов все необходимые услуги для комфортного проживания», - рассказал ИА «Камчатка» Евгений Терновых.

Уже на базе имеющегося помещения в части здания открывается киношкола, где будут предоставлены услуги для всех желающих от 12 лет и старше. В планах у студии - мастерклассы по созданию VFX эффектов (визуальных эффектов), звукорежиссуре, а также этнографии.

«В дальнейшем мы надеемся не только снимать кино, но и предоставлять материальную базу для камчатских кинопроизводителей и работать в развитии креативных индустрий Камчатки и Дальнего Востока в целом. Во время форума «Новый вектор» региональные киностудии, а также российские дистрибьюторы заинтересовались Камчаткой как уникальнейшей площадкой для съёмок и показов её на больших экранах. В связи с чем мы планируем организовать проведение кинофестиваля короткометражного художественного кино "Поколение", который будет основан на более професиональных работах молодёжи ДФО от 12 до 18 лет, тем самым пригласив на Камчатку главных профессионалов Дальнего Востока для презентации нашего региона», - дополнил директор АНО «Блик».

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в этом году киностудии исполнилось 10 лет и сегодня это «Центр кинематографии и телевидения «Блик», где объединяется молодежь, нацеленная на самореализацию и творческое развитие. Студия является единственной на Камчатке, кто занимается созданием полнометражного художественного кино. В данный момент идёт работа над третьей частью фильма «Камень ворона. Осколок творца».

Больше фото на сайте ИА «Камчатка» по ссылке: https://kamtoday.ru/news/culture/kamchatskuyu-kinostudiyu-blik-prezentovali-na-forume-v-buryatii/